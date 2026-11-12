Дженсен Хуанг , глава Nvidia, в отношении которого ведется расследование из-за романа с женщиной, идентифицированной американскими спецслужбами как китайская шпионка, также состоял во внебрачной связи с одной из своих подчиненных.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на пятерых бывших сотрудников компании.

Как отметили собеседники, эти отношения связывали его с 48-летней Кимберли Пауэлл, вице-президентом Nvidia по вопросам здравоохранения. Она, как и Хуанг, состоит в браке.

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Согласно кодексу поведения Nvidia, сотрудникам рекомендуется «избегать ситуаций, в которых действия создают конфликт», в частности «личных отношений». Компания заявила, что «немедленно расследует сообщения» о нарушениях.

Пауэлл присоединилась к Nvidia в 2008 году. На сайте компании указано, что она курирует программы, направленные на применение технологий микросхем в сфере высшего образования и здравоохранения, в частности в медицинских приборах для визуализации.

Пауэлл сделала карьеру в Nvidia. Согласно ее профилю в LinkedIn, в 2016 году она была повышена до должности старшего директора по развитию бизнеса в сфере искусственного интеллекта. К концу 2017 года Пауэлл назначили вице-президентом по вопросам здравоохранения. Она посещает технологические конференции по всему миру и выступает с докладами от имени компании.

В марте Пауэлл выступила на GTC — ежегодной конференции разработчиков Nvidia в Сан-Хосе, где рассказала об использовании ИИ для достижения прорывов в сфере здравоохранения и биологии.

Во время конференции руководители Nvidia находились в соседнем отеле для проведения встреч. Хуанга и Пауэлл заметили в отеле, когда они обменивались знаками нежности. Трое собеседников отметили, что один из присутствующих снял эту сцену на телефон.

Источники сообщают, что охранники Хуанга заметили присутствующего с телефоном и задержали его. Затем его попросили подписать соглашение о неразглашении информации.

8 ноября совет директоров Nvidia объявил о начале независимого расследования. Заявление было обнародовано после появления информации о том, что Хуанг мог стать «мишенью операции иностранной разведки».

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Сам Хуанг в служебной записке сотрудникам Nvidia признал, что изменял жене, и извинился за это. По данным СМИ, у него был роман с бывшей главой сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг.

Издание The New York Times писало, что представители американской разведки пришли к выводу, что Элис Хуан могла передавать информацию Пекину, а романтические отношения, вероятно, использовались для получения конфиденциальных данных о технологиях искусственного интеллекта и обхода экспортных ограничений США. Сам Китай эти обвинения отверг.