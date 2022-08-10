У дочерей заместителя Шойгу нашли гражданство США

10 августа, 19:37
Алексей Криворучко (Фото:mil.ru)

Алексей Криворучко (Фото:mil.ru)

У дочерей заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко нашли американское гражданство и право на его получение. В то же время сам топ-чиновник владеет элитной недвижимостью за полмиллиарда рублей.

Об этом говорится в расследовании Навальный live.

На протяжении трех лет жена Алексея Криворучко жила в США, а в августе 2012 года родила там дочь.

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«Известно, что Криворучко летал в Америку, а именно в Майами, где, вероятно, проходили роды. Это указывает на то, что ребенок родился в США и, следовательно, имел право на получение гражданства», — говорится в материале.

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В сентябре 2016 года родилась вторая дочь Криворучко. Его жена на момент родов находилась в Майами. В октябре женщина улетела из США. Таким способом вторая дочь Криворучко получила право на получение американского гражданства.

У заместителя Шойгу также нашли несколько объектов элитной недвижимости на полмиллиарда рублей. В 2019 году он купил особняк на Рублевке в 1500 м² стоимостью 500 млн рублей (8 млн долларов).

За шесть лет до назначения на должность заместителя Шойгу Криворучко летал в США 26 раз.

https://www.youtube.com/watch?v=XKu7LQon_rA
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США Россия Гражданство Сергей Шойгу Минобороны РФ

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