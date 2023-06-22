В Беларуси упал вертолет Ми-24. Активисты пишут, что он российский 22 июня, 14:51 МотолькоПомоги/Телеграм

Министерство обороны Беларуси заявило о «жесткой посадке» вертолета Ми-24 в четверг, 22 июня, не указав, чей он. Проект белорусских активистов МотолькоПомощи пишет, что российский.

В белорусском ведомстве говорят, что инцидент произошел около 13:30.

«Члены экипажа вертолета получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет», — заявили там.

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В то же время проект МотолькоПомоги сообщает, что «рухнул вертолет Ми-24 Воздушно-космических сил РФ». Это произошло возле трассы М1 между Ивацевичами и Барановичами.

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