У берегов Турции затонул катер с беженцами: девять погибших

У берегов района Демре в турецкой провинции Анталья затонул катер с беженцами, погибли девять человек, сообщает Анадолу.
По информации Службы береговой охраны Турции, катер затонул в ночь на воскресенье в 2,5 милях от острова Кекова.
На место происшествия были направлены сторожевой катер, самолет и вертолет береговой охраны.
Обнаружены тела девяти человек: двух мужчин, женщины и шестерых детей.
Как сообщили спасенные беженцы, в катере находись 14-15 человек.
Поиски одного пропавшего продолжаются.
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