У берегов Турции затонул катер с беженцами: девять погибших

Как сообщили спасенные беженцы, в катере находись 14-15 человек

У берегов района Демре в турецкой провинции Анталья затонул катер с беженцами, погибли девять человек, сообщает Анадолу.

По информации Службы береговой охраны Турции, катер затонул в ночь на воскресенье в 2,5 милях от острова Кекова.

На место происшествия были направлены сторожевой катер, самолет и вертолет береговой охраны.

Обнаружены тела девяти человек: двух мужчин, женщины и шестерых детей.

Как сообщили спасенные беженцы, в катере находись 14-15 человек.

Поиски одного пропавшего продолжаются.

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