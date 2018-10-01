У берегов Турции перевернулась лодка с мигрантами, есть погибшие

У берегов Турции в районе провинции Эдирне перевернулась надувная лодка с нелегальными мигрантами.

Как сообщает Hurriyet, в лодке было 12 человек – десять граждан Сирии, которые пытались попасть в Грецию, и двое турков, которые и организовали поездку.

Отмечается, что лодка перевернулась из-за плохих погодных условий на расстоянии около 60 метров от берега

Граждане Турции и трое сирийцев спаслись, еще двоих мигрантов разыскивают.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев текущего года более 1500 беженцев и мигрантов погибли в Средиземном море, пытаясь добраться до Европы.

Более 60 тысяч мигрантов пересекли Средиземное море с января 2018 года, что примерно вдвое меньше прошлогоднего показателя. В этом году Испания стала главным пунктом приема беженцев. В порты страны прибыли 23,5 тысячи мигрантов. В Италию прибыли 18500 беженцев, в Грецию - 16 тысяч.

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