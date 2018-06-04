04 июня 2018, понедельник

У берегов Туниса в результате кораблекрушения погибли 48 человек

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Судно перевозило мигрантов в Европу

Судно перевозило мигрантов в Европу

В результате кораблекрушении у берегов Туниса погибли по меньшей мере 48 человек.

Об этом со ссылкой на власти страны передает Reuters.

В то же время еще 67 пассажиров были спасены береговой охраной.

Как сообщается, жертвами кораблекрушения стали граждане Туниса и других государств.

Согласно имеющимся данным, судно, которое перевозило мигрантов в Европу, потерпело крушение недалеко от островов Керкенна.

При этом, по словам одного из выживших, после того, как корабль начал тонуть, капитан покинул борт, чтобы избежать ареста.

Ранее сообщалось, что у берегов Греции затонула лодка с мигрантами, в результате чего погибли 15 человек.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове