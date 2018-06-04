У берегов Туниса в результате кораблекрушения погибли 48 человек

В результате кораблекрушении у берегов Туниса погибли по меньшей мере 48 человек.

Об этом со ссылкой на власти страны передает Reuters.

В то же время еще 67 пассажиров были спасены береговой охраной.

Как сообщается, жертвами кораблекрушения стали граждане Туниса и других государств.

Согласно имеющимся данным, судно, которое перевозило мигрантов в Европу, потерпело крушение недалеко от островов Керкенна.

При этом, по словам одного из выживших, после того, как корабль начал тонуть, капитан покинул борт, чтобы избежать ареста.

Ранее сообщалось, что у берегов Греции затонула лодка с мигрантами, в результате чего погибли 15 человек.