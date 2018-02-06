У берегов Тайваня потерпел крушение вертолет Black Hawk, шесть человек пропали без вести

Возле побережья Тайваня потерпел крушение вертолет Black Hawk, на борту которого находились шесть человек.

Об этом со ссылкой на местные власти передают РИА Новости.

Как сообщается, вертолет отправился из города Тайдун в район острова Ланьюй для оказания медпомощи и выполнения эвакуации, однако на обратном пути он пропал с радаров, а связь с ним была потеряна.

Согласно предварительной информации, вскоре после взлета по неизвестной пока причине Black Hawk упал в воду.

О судьбе людей, находившихся на борту, на данное время ничего не известно. Проводится поисково-спасательная операция.

Ранее сообщалось, что в Японии боевой вертолет рухнул на жилой квартал.