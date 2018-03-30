У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение: есть угроза цунами

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На некоторых побережьях страны ожидается цунами

На некоторых побережьях страны ожидается цунами

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у восточных берегов Папуа-Новой Гвинеи, передает Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США.

По данным центра, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился в 156 км к юго-западу от города Кокопо, где проживают более 20 тысяч человек.

Также сообщается, что на некоторых побережьях страны ожидается цунами, волны могут достигнуть одного метра над уровнем прилива. Также цунами ожидается на Соломоновых островах.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения в Папуа - Новой Гвинее достигла отметки в 6,9.

Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Напомним, 24 марта к северо-востоку от побережья Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,3.

 

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