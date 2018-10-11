У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошла серия мощных землетрясений

В ночь на четверг, 11 октября, у берегов Папуа-Новой Гвинеи произошла серия землетрясений.

Согласно данным Геологической службы США, магнитуда первых и самых мощных подземных толчков составила 7,0.

По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 124 километрах к востоку от города Кимбе на северо-востоке страны. Очаг залегал на глубине 39,5 километров.

Позже стало известно еще о трех землетрясениях: два магнитудой 5,9 и одно - 6,2.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Как передает The New York Times, землетрясение спровоцировало вероятность образования местного цунами.

По словам представителя Тихоокеанского океанографического центра по предупреждению о цунами Дэвида Уолша, любое цунами от землетрясения повлияет только на районы, расположенные непосредственно вокруг эпицентра. Он отметил, что районы, расположенные дальше, вряд ли пострадают, потому что землетрясение не "ужасно велико", и многие участки защищены земными массами и островами.

По словам Уолша, ученые не имеют датчиков приливов вблизи того места, где произошло землетрясение, и не смогли сказать, образовались ли какие-либо цунами.

28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси.

Землетрясение вызвало волны цунами, которые достигали шести метров.