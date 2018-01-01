У берегов Новой Каледонии произошло мощное землетрясение: объявлена угроза цунами Сегодня, 09:17 8 Цей матеріал також доступний українською После землетрясения была объявлена угроза цунами (иллюстративное фото) Фото: pixabay.com

Недалеко от заморского сообщества Франции Новая Каледония произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6.

Как сообщает Reuters, эпицентр землетрясения находился к югу от группы коралловых островов Луайоте в Тихом океане, в 168 километрах от города Тадин. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) отметил, что существует угроза цунами в близлежащих регионах.

Местные власти призвали людей эвакуироваться в помещения на расстоянии более 300 метров от берега, и, если возможно, выше 12 метров над уровнем моря.

Напомним, 2 декабря на побережье Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6.