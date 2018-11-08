У берегов Норвегии фрегат столкнулся с танкером, есть пострадавшие

У берегов Норвегии фрегат Helge Ingstad, который возвращался с учений НАТО Trident Juncture, столкнулся с танкером Sola TS.

Как сообщает NRK со ссылкой на спасателей, в результате инцидента пострадали семь человек.

Столкновение произошло в коммуне Эйгарден. По данным спасателей, фрегат со 137 людьми на борту потерял управление и начал дрейфовать к берегу. На корабле остались десять человек, остальные были эвакуированы.

На борту танкера находятся 23 человека, их жизни ничего не угрожает.

Угрозы затопления судна нет.

Напомним, 2 октября в акватории Балтийского моря произошел пожар на пассажирском пароме Regina Seaway под флагом Литвы.