У берегов Нигерии захватили судно с польскими моряками и украинцем - СМИ

Возле побережья Нигерии пираты захватили контейнерное судно Pomerenia Sky с 11 членами экипажа на борту, большинство из которых - граждане Польши.

Об этом сообщает польское радио RMF.FM.

По данным издания, захват судна, которое шло под флагом Либерии из Анголы в нигерийский порт Омме, произошел утром в субботу, 27 октября.

Когда контейнеровоз шел на расстоянии 50 морских миль от побережья, к нему подошли две моторные лодки. Пираты поднялись на борт и захватили судно. По предварительным данным, никто из членов экипажа во время нападения не пострадал.

Согласно первоначальному сообщению, на борту судна находилось восемь поляков, двое филиппинцев и один украинец. Однако после обновления сообщения упоминание о гражданах Филиппин и Украины было убрано.

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В Министерстве иностранных дел Польши сообщили, что проинформированы о захвате судна Pomerenia Sky. Информация о наличии на борту судна поляков проверяется. Компания-судовладелец не раскрывает национальную принадлежность моряков.

По данным Международной торговой палаты, у побережья Нигерии в этом году произошло более 40 нападений на суда.