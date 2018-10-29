У берегов Нигерии захватили судно с польскими моряками и украинцем - СМИ

Возле побережья Нигерии пираты захватили контейнерное судно Pomerenia Sky с 11 членами экипажа на борту, большинство из которых - граждане Польши.
Об этом сообщает польское радио RMF.FM.
По данным издания, захват судна, которое шло под флагом Либерии из Анголы в нигерийский порт Омме, произошел утром в субботу, 27 октября.
Когда контейнеровоз шел на расстоянии 50 морских миль от побережья, к нему подошли две моторные лодки. Пираты поднялись на борт и захватили судно. По предварительным данным, никто из членов экипажа во время нападения не пострадал.
Согласно первоначальному сообщению, на борту судна находилось восемь поляков, двое филиппинцев и один украинец. Однако после обновления сообщения упоминание о гражданах Филиппин и Украины было убрано.
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В Министерстве иностранных дел Польши сообщили, что проинформированы о захвате судна Pomerenia Sky. Информация о наличии на борту судна поляков проверяется. Компания-судовладелец не раскрывает национальную принадлежность моряков.
По данным Международной торговой палаты, у побережья Нигерии в этом году произошло более 40 нападений на суда.
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