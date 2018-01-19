У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,3

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У западного побережья Мексики произошло мощное землетрясение
Фото: USGS via Twitter

У западного побережья Мексики произошло мощное землетрясение

В Калифорнийском заливе у западного побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,3, передает Геологическая служба США.

Согласно данным службы, эпицентр землетрясения располагался в 77 км к северо-востоку от города Лорето в штате Нижняя Южная Калифорния. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Люди пережидали стихию на улице, опасаясь, что здания могут рухнуть.

Как передает Reuters, мексиканские федеральные службы экстренной помощи заявили, что пока информации об ущербе и пострадавших не было, а риск цунами исключен.

Напомним, в Центральной Америке произошло землетрясение магнитудой 7,6.

 

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