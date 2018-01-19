У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,3

В Калифорнийском заливе у западного побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,3, передает Геологическая служба США.
Согласно данным службы, эпицентр землетрясения располагался в 77 км к северо-востоку от города Лорето в штате Нижняя Южная Калифорния. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.
Люди пережидали стихию на улице, опасаясь, что здания могут рухнуть.
#Terremoto de 6,3 graus atinge noroeste do #México sem causar danos https://t.co/DGVbeXDvmM pic.twitter.com/eISZXzxhGy— Agência EFE Brasil (@BrasilEFE) 19 января 2018 г.
Как передает Reuters, мексиканские федеральные службы экстренной помощи заявили, что пока информации об ущербе и пострадавших не было, а риск цунами исключен.
Напомним, в Центральной Америке произошло землетрясение магнитудой 7,6.
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