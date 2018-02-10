У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,8

Эпицентр находился в 37 км от побережья Мексики

В пятницу, 9 февраля, в Тихом океане вблизи Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Эпицентр землетрясения находился в 37 км от мексиканского Сан-Патрицио и залегал на глубине 10 км, передает геологическая служба США.

Информации о разрушениях и жертвах в данный момент не поступало.

Напомним, что 6 февраля у берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр колебаний залегал на глубине около 5 км и в 20 км от восточного побережья острова.

По состоянию на вечер 7 февраля, количество погибших при землетрясении составляло по меньшей мере семь человек, еще 67 пропали без вести.