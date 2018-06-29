У берегов Ливии затонула лодка с мигрантами: более 100 человек погибли

Всего на надувной лодке находились около 120 мигрантов

Более 100 мигрантов погибли после того, как их лодка перевернулась вблизи ливийского побережья.

Об этом сообщает АFР.

"Тела трех детей были найдены и еще около сотни пропали без вести после того, как лодка с мигрантами затонула у побережья Ливии в пятницу (29 июня - ред.)", - говорится в сообщении.

Всего на надувной лодке находились около 120 мигрантов.

Шестнадцать человек были спасены, среди пропавших без вести - двое младенцев и трое детей до 12 лет. Те, кто выжили, рассказали, что лодка затонула через несколько часов после отправления.

Среди пассажиров были марокканцы и граждане Йемена.

Ранее сообщалось, что ЕС поддержит экономику Африки, чтобы решить проблему с мигрантами.