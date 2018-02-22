У берегов Китая столкнулись пассажирское и грузовое судно, несколько человек пропали без вести

На борту пассажирского судна было 970 человек

В четверг, 22 февраля, у берегов Китая столкнулись грузовое и пассажирское судно.

Как сообщает Хіпһиа, грузовое судно перевозило стальные пластины, после столкновения оно затонуло.

На его борту находилось пять членов экипажа. Они прыгнули в воду после столкновения, троих удалось спасти, еще двое считаются пропавшими без вести.

Пассажирское судно перевозило 970 человек. Оно безопасно пришвартовалось в городе назначения.

Напомним, 7 января в Восточно-Китайском море танкер столкнулся с грузовым судном Гонконга CF Crystal. В результате аварии танкер загорелся, а затем взорвался.