У берегов Китая столкнулись пассажирское и грузовое судно, несколько человек пропали без вести

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На борту пассажирского судна было 970 человек
Фото: Tyrone via Flickr

На борту пассажирского судна было 970 человек

В четверг, 22 февраля, у берегов Китая столкнулись грузовое и пассажирское судно.

Как сообщает Хіпһиа, грузовое судно перевозило стальные пластины, после столкновения оно затонуло.

На его борту находилось пять членов экипажа. Они прыгнули в воду после столкновения, троих удалось спасти, еще двое считаются пропавшими без вести.

Пассажирское судно перевозило 970 человек. Оно безопасно пришвартовалось в городе назначения.

 Напомним, 7 января в Восточно-Китайском море танкер столкнулся с грузовым судном Гонконга CF Crystal. В результате аварии танкер загорелся, а затем взорвался.

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