У берегов Греции произошла серия землетрясений

В воскресенье, 4 ноября, в Ионическом море у берегов Греции произошла серия подземных толчков магнитудой до 4,9.

Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 03:04 по местному времени в 63 от города Литакия, остров Закинф. Следующее землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 37 км от Литакии в 03:12 по местному времени. В обоих случаях очаг залегал на глубине 10 км.

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Подземные толчки 3,6 произошли в 04:20 по местному времени. Эпицентр толчков находился в 33 км от города Катастари, остров Закинф. Очаг залегал на глубине 2 км.

Также после полуночи зафиксированы землетрясения магнитудой 3,0, 3,5 и 3,8 в Греции и в Ионическом море.