У берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9

Геологическая служба США (USGS) сообщает о том, что у побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9.

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился на глубине более 15 километров в 20 км к юго-востоку от города Ти Пор-де-Пе.

На данный момент известно, что пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Также не объявлялась угроза цунами.

Prelim M5.9 Earthquake Haiti region Oct-07 00:11 UTC, updates https://t.co/Po85kkDYN1 — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) 7 октября 2018 г.

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