У берегов Аляски США обнаружили четыре российских самолета-разведчика

В пятницу, 21 сентября, командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило у берегов Аляски четыре российских самолета-разведчика.

Об этом говорится в Twitter американского ведомства.

Военные идентифицировали две группы по два самолета в каждой. Разведчики вошли в зону идентификации воздушной обороны Аляски.

В NORAD подчеркнули, что самолеты находились в международном воздушном пространстве и не нарушали границы США или Канады.

NORAD positively identified two groups of two #Russian maritime reconnaissance aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone #ADIZ. The Russian aircraft remained in international airspace North of Alaska and DID NOT enter sovereign U.S. or Canadian airspace. pic.twitter.com/llYzOtQ2AD