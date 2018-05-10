У берегов Африки на борту сухогруза погибли украинские моряки

Atlantic Harmony все еще находится в порту Праи.

На борту сухогруза Atlantic Harmony по пути из Бразилии в Гибралтар умерли два моряка из Украины, еще один, по неподтвержденным данным, умер или пострадал.

Об этом сообщает специализированное издание FleetMon.

Сухогруз вошел в порт столицы африканского государства Кабо-Верде Прая 7 мая. 9 мая судно покинуло порт Праи, но вскоре вернулось в связи с несчастным случаем на борту со смертельным исходом.

По предварительной информации, на борту балкера от отравления умерли два моряка, смерть третьего официально не подтверждена. Все трое являются гражданами Украины.

По состоянию на 10 мая судно все еще находится в порту Праи.

Кабо-Верде расположено на вулканическом архипелаге в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки.

Напомним, что в Нигерии в районе порта города Порт-Харкорт пираты атаковали сухогрузное судно FWN Rapide из Нидерландов, похитив 12 членов экипажа.