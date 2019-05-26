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У берегов Японии столкнулись два грузовых судна

Сегодня, 05:20
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У берегов Японии столкнулись два грузовых судна - фото

Eduard van Bergen / Flickr

Затонувшее судно перевозило 1,6 тыс. тонн стали и направлялось в Осаку

Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана, четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщает NHK.

Инцидент произошел в 12 километрах от города Инубосаки в префектуре Тиба.

В результате столкновения одно из судов затонуло. В момент происшествия на борту были пять членов экипажа, четверо из них числятся пропавшими без вести.

Представители береговой охраны подчеркнули, что из-за густого тумана в этом районе была затруднена видимость.

Как сообщает Yomiuri, затонувшее судно перевозило 1,6 тыс. тонн стали и направлялось в Осаку.

Теги:   Тихий океан Судно Китай

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