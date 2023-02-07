У берегов Вьетнама загорелось судно с 4500 автомобилями, все сгорело 7 февраля, 02:20 По предварительным данным, все машины, которые находились на судне, уничтожены (Фото:(twitter.com/AlArabiya)

У берегов Вьетнама загорелось судно с 4500 новыми автомобилями Chery на борту. Судно следовало из Южной Кореи.

Об этом сообщает Tuoi Tre Online.



По предварительным данным, все машины, которые находились на судне, уничтожены, или существенно повреждены огнем. Грузовое судно Ah Shin перевозило, в том числе и электромобили, что затрудняло процесс тушения, так как использовать обычную воду в таком случае было опасно.

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После обнаружения возгорания команда Ah Shin использовала всю углекислоту, имевшуюся на борту — порядка 50 тонн. Однако это не помогло, и огонь продолжил разрастаться. Тогда капитан запросил разрешение направить корабль в портовый город Вунгтау для пополнения запасов.

Сообщается, что спустя более чем сутки, пожар на судне в основном локализован. Все члены экипажа остаются на борту, никто не пострадал. Причина возгорания пока неизвестна.