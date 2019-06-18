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У берегов Турции затонуло судно с мигрантами, погибло 12 человек

Сегодня, 06:48
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У берегов Турции затонуло судно с мигрантами, погибло 12 человек - фото

ANADOLU AGENCY / Twitter

Спасательная операция продолжается

На юго-западе Турции у берегов курортного района Бодрум перевернулось и затонуло судно с нелегальными мигрантами, сообщает Anadolu.

По данным береговой охраны, в результате аварии погибли 12 человек. Откуда плыли нелегалы — не сообщается.

Предположительно, на судне находилось около 40 человек, 31 из которых удалось спасти. Тела погибших мигрантов доставляют на лодках в район Тургутрейс.

Спасательная операция продолжается.

Теги:   Мигранты Турция

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