У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5
Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук сообщает, что вечером во вторник, 16 апреля, вблизи восточного побережья Камчатского полуострова произошло землетрясение магнитудой 5,5.
Эпицентр стихии находился в Кроноцком заливе в 167 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского.
Очаг залегал на глубине 40,2 км в Тихом океане.
В данный момент не поступало информации о пострадавших и разрушениях.
Угроза цунами не объявлялась.