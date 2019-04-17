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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

Сегодня, 00:14
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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5 - фото

Kamchadal/pixabay

Камчатский полуостров

Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук сообщает, что вечером во вторник, 16 апреля, вблизи восточного побережья Камчатского полуострова произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Эпицентр стихии находился в Кроноцком заливе в 167 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского.

Очаг залегал на глубине 40,2 км в Тихом океане.

В данный момент не поступало информации о пострадавших и разрушениях.

Угроза цунами не объявлялась.

Теги:   Россия Землетрясение Камчатка

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