У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5 Сегодня, 00:14 218 Цей матеріал також доступний українською Kamchadal/pixabay Камчатский полуостров Kamchadal/pixabay

Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук сообщает, что вечером во вторник, 16 апреля, вблизи восточного побережья Камчатского полуострова произошло землетрясение магнитудой 5,5.



Эпицентр стихии находился в Кроноцком заливе в 167 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского.



Очаг залегал на глубине 40,2 км в Тихом океане.



В данный момент не поступало информации о пострадавших и разрушениях.

Угроза цунами не объявлялась.