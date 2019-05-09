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У берегов Хорватии вышло из строя итальянское судно с 340 пассажирами на борту

Вчера, 19:38
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У берегов Хорватии вышло из строя итальянское судно с 340 пассажирами на борту - фото

slobodnadalmacija.hr

К судну направили буксир

Итальянское судно Аурелия сломалось у берегов Хорватии на пути к местному порту Сплит в Адриатическом море.

Как сообщает Slobodna Dalmacija, на борту судна находятся 250 пассажиров и 90 членов экипажа.

По предварительным данным, пострадавших нет, пассажиры ждут начала спасательной операции.

Отмечается, что у судна возникли проблемы с двигателями. Спасение пассажиров и членов экипажа усложняет непогода.

Малые спасательные суда были вынуждены вернуться к пристаням.

К судну направили буксир, который должен помочь доставить лайнер в Сплит.

По данным СМИ, спасательная операция может занять до 12 часов. Паники на борту судна нет, но пассажиры устали и обеспокоены, что прибудут в Сплит значительно позже запланированного времени.

Теги:   Пассажиры Корабль Хорватия

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