У берегов Хорватии вышло из строя итальянское судно с 340 пассажирами на борту Вчера, 19:38 514 Цей матеріал також доступний українською slobodnadalmacija.hr К судну направили буксир slobodnadalmacija.hr

Итальянское судно Аурелия сломалось у берегов Хорватии на пути к местному порту Сплит в Адриатическом море.

Как сообщает Slobodna Dalmacija, на борту судна находятся 250 пассажиров и 90 членов экипажа.

По предварительным данным, пострадавших нет, пассажиры ждут начала спасательной операции.

Отмечается, что у судна возникли проблемы с двигателями. Спасение пассажиров и членов экипажа усложняет непогода.

Малые спасательные суда были вынуждены вернуться к пристаням.

К судну направили буксир, который должен помочь доставить лайнер в Сплит.

По данным СМИ, спасательная операция может занять до 12 часов. Паники на борту судна нет, но пассажиры устали и обеспокоены, что прибудут в Сплит значительно позже запланированного времени.