ФБР провело в доме Байдена обыски. Нашли еще шесть секретных документов 22 января, 07:57 Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis/File Photo)

Следователи Федерального бюро расследований обнаружили еще шесть секретных документов во время обыска 20 января в доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавер.



Об этом сообщает CNN.

Обыск длился почти 13 часов. По словам личного адвоката Байдена, Минюст завладел материалами, которые, по его мнению, касаются сферы его расследования, включая документы с грифом «секретно» и сопутствующие материалы.

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Некоторые из них касаются работы американского президента в Сенате, другие — времен, когда он занимал должность вице-президента. Также для дальнейшего изучения изъяли рукописные заметки Байдена, сделанные в тот период.

Это уже третья партия засекреченных документов, обнаруженная у главы Белого дома. Первую его адвокаты нашли в ноябре 2022 года при освобождении офисных помещений в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании (Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement). Там были данные разведки об Украине, Иране и Великобритании. Также несколько бумаг обнаружили в январе в частном доме Байдена.

Согласно закону, лица на федеральных должностях в США обязаны сдавать официальные документы и секретные записи после окончания своей государственной службы.

Как пишет CNN, несмотря на то, что обыск был добровольным, он «знаменует эскалацию» расследования относительно обращения Байдена с секретными документами и «неизбежно» приведет к сравнениям с его предшественником на посту президента Дональдом Трампом, в резиденции которого летом 2022 года изъяли пакеты с документацией, том числе с грифом «совершенно секретно».

11 января Байден прокомментировал обнаружение первой партии секретных документов вне его вашингтонского офиса. Президент заявил, что серьезно относится к секретным документам и удивился, узнав, что материалы нашли в офисе аналитического центра, которым он когда-то пользовался.