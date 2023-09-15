Две самые большие слабости Байдена. Сторонникам демократов в США было о чем переживать на этой неделе — CNN 15 сентября, 19:43 Только четверть участников опроса CNN сочли Байдена достаточно выносливым для работы президентом (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Основные угрозы переизбранию президента США Джо Байдена — проблемы с законом его сына Хантера и широко распространенное мнение, что 80-летний политик слишком стар для дальнейшей работы в Белом доме. Об этом пишет в аналитическом материале на сайте CNN Закари Вулф.



NV приводит ключевые выдержки из статьи.

Беда № 1. Хантер

14 сентября в штате Делавэр сыну президента Хантеру Байдену было предъявлено обвинение в нарушении федерального закона о хранении оружия. Он скрыл факт злоупотребления наркотиками, покупая пистолет в 2018 году. Это оружие было оставлено за продуктовым магазином Холли Байден, жены покойного брата Хантера Бо. В то время у Холли и Хантера был роман.

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Эта печальная и грязная семейная драма может закончиться тем, что сын президента окажется в тюрьме.

СNN напоминает, что специальный прокурор Дэвид Вайс не нашел оснований для предъявления Хантеру Байдену уголовных обвинений в кейсах о неуплате налогов и законности зарубежных деловых операций; не было установлено прямой связи между деловыми интересами сына и политической позицией отца.

Однако республиканцы в Палате представителей планируют копать глубже, пытаясь найти больше доказательств в ходе официальной процедуры импичмента, санкционированной спикером Палаты представителей Кевином Маккарти ранее на этой неделе.

«Импичмент, возможно, никогда не произойдет, и за годы расследования, вероятно, не будет выявлено никаких нарушений со стороны президента Джо Байдена. Но расследование, безусловно, будет держать Хантера Байдена в центре внимания избирателей, которые могут задаться вопросом, почему президент позволил члену своей семьи действовать таким образом», — отметил Вулф.

Любой демократ, который попытается умалить происходящее, может вспомнить, как Маккарти в 2015 году хвалился, что расследования Палаты представителей, сосредоточенные на тогдашнем госсекретаре Хиллари Клинтон, нанесли ей политический ущерб. Речь тогда шла о гибели посла США в Ливии. Вина Клинтон доказана не была, но президентом кандидат от демократов не стала. Попытка сегодняшней Республиканской партии связать Байдена с его сыном может иметь аналогичный эффект.

«Даже если нет ничего, что могло бы связать президента Байдена с миллионами долларов, которые Хантер и другие члены семьи заработали на сделках в Китае, Украине и других странах, большинство американцев в этом не убеждены. По данным опроса CNN, проведенного в конце августа, более половины респондентов, 61%, считает, что Байден принимал участие в деловых операциях своего сына, когда был вице-президентом», — говорится в статье.

Беда № 2. Возраст

Но не восприятие общественностью его отношений с сыном должно тревожить Байдена, согласно результатам опроса. Еще более важный фактор — его возраст.

Обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус прямо призвал 80-летнего Байдена как можно скорее уйти в сторону, чтобы дать какому-то другому демократу шанс победить на выборах 2024 года.

Только четверть американцев в ходе опроса CNN заявили, что Байден обладает достаточной выносливостью, чтобы эффективно служить стране.

Лишь треть членов Демократической партии и зарегистрированных избирателей, участвовавших в опросе, заявили, что, по их мнению, Байден должен быть кандидатом от политсилы на выборах 2024 года. Две трети хотят другого кандидата, хотя почти никто не знает, кого именно. Подавляющее большинство выбрали пункт «кто-то, кроме Джо Байдена». Одна из наиболее поддерживаемых конкретных альтернатив — сенатор Берни Сандерс, но он даже старше, чем президент.

В партии нет уверенности в том, что вице-президент Камала Харрис — лучший партнер для Байдена. Андерсон Купер из CNN разговаривал в среду вечером с бывшим спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая вновь баллотируется в Конгресс. Он спросил известную представительницу Демократической партии, является ли Харрис достойным кандидатом на пост вице-президента для Байдена.

«Он так думает, и это главное», — сказала Пелоси, хотя и похвалила Харрис за «политическую проницательность».

По словам экс-спикера, демократы поддерживают Байдена, и она действительно считает, что он лучший кандидат, способный победить Дональда Трампа. «У него большой опыт и мудрость», — сказала Пелоси.

«В конечном счете, остается открытым вопрос, о чем будут эти выборы. Если это будет референдум о доверии стареющему президенту, чья физическая форма беспокоит избирателей и который позволил своему сыну зарабатывать миллионы при обстоятельствах, вызывающих подозрения, пусть и без доказанных правонарушений, Байдену придется несладко», — убежден Вулф.

«Впрочем, то, что избирателям может понравиться еще меньше, — это человек, который вообще пытался отменить результаты прошлых выборов», — подытожил он, намекая на Трампа.