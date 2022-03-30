Конфисковали вертолет и картины. Архитектор «дворца Путина» находится под следствием в Италии 30 марта, 16:43 Цей матеріал також доступний українською Ланфранко Чирилло с дочерью в Большом театре в 2016 году (Фото:@elisabetta_joon / Instagram)

Архитектор «дворца Путина» Ланфранко Чирилло находится под следствием в Италии. Местные власти изымают у него ценные вещи, включая картины Пикассо, Сезанна и Кандинского.

Война России против Украины — главные события 30 марта



Чирилло, проектировщик таинственного особняка площадью 18000 кв м на берегу Черного моря в районе Геленджика, который был построен для президента России Владимира Путина, находится под следствием итальянских властей за неуплату налогов на сумму 50 млн евро, сообщает The Art Newspaper.

Видео дня

В феврале чиновники провели обыск на вилле 63-летнего итальянского архитектора в Ронкаделле близ Брешии, где обнаружили и конфисковали сокровищницу работ художников, включая картины Пабло Пикассо, Поля Сезанна, Василия Кандинского, Джорджо де Кирико и Лучио Фонтана.

Также около 100 агентов правоохранительных органов Guardia di Finanza провели обыск на вилле, принадлежащей жене Чирилло, в рамках продолжающегося расследования по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов с 2013 по 2019 год. Полицейские конфисковали более десятка «очень ценных» картин после того, как выяснилось, что они не были зарегистрированы, как того требует итальянское законодательство. Кроме того, был конфискован личный вертолет Чирилло.

Ранее в интервью уроженец Тревизо Чирилло рассказывал, что реализовал проекты для 43 российских миллиардеров, а также компаний, включая Газпром и Новатэк. В 2014 году Путин наградил Чирилло почетным гражданством РФ. «В России я горжусь тем, что выполнил важные работы, наняв десятки итальянских компаний и привнеся лучшее итальянское мастерство в дома самых важных людей», — говорил архитектор «дворца Путина» итальянским СМИ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.