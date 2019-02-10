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Тысячи людей в Мадриде вышли на протест против политики правительства в отношении Каталонии

Сегодня, 15:53
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EPA

Протест против политики диалога в Испании

Тысячи людей вышли протестовать в центр Мадрида против политики диалога премьер-министра Педро Санчеса с правительством Каталонии.

Как сообщает Reuters, протесты организованы правыми и крайне правыми оппозиционными партиями.

Акция протеста на площади Plaza de Colon прошла под лозунгом: "За объединенную Испанию, выборы сейчас!". Протестующие считают политику Санчеса предательством национальных интересов и выступают против независимости Каталонии.

8 февраля правительство Испании объявило, что переговоры с каталонским партиями, выступающими за независимость, прекращены. Мадрид отметил, что больше не будет выражать новых предложений.

В правящей Социалистической партии Испании заявили, что если каталонские партии не поддержат план правительства по бюджету, страна может оказаться под угрозой досрочных выборов.

Теги:   Акция протеста Каталония Испания

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