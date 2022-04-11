Тысяча свечей. В Вене прошла акция памяти жертв российской агрессии в Украине 11 апреля, 05:20 Цей матеріал також доступний українською Акция памяти жертв российской агрессии в Украине в Вене (Фото:Укринформ)

Вечером, 10 апреля, в австрийской столице прошла акция памяти жертв российской агрессии в Украине. Об этом сообщает Укринформ.

Война России против Украины — главные события 10 апреля

Акция прошла на площади Штефанплатц возле Собора святого Стефана.

Во время мероприятия, организованного общественной организацией Unlimited Democracy, на площади в историческом центре Вены зажгли около тысячи свеч в память о погибших украинцах.Участники акции скандировали лозунги в поддержку Украины и ее защитников, а также несколько раз громко спели Гимн страны.

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В понедельник, 11 апреля, в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным отправится канцлер Австрии Карл Негаммер. До этого с визитом он посетил Украину.



«Мы военно-нейтральные, но имеем четкую позицию по поводу российской захватнической войны против Украины. Он должен остановиться! Нужны гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений», – заявил Негаммер перед встречей с Путиным.

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