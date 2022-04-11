Тысяча свечей. В Вене прошла акция памяти жертв российской агрессии в Украине
Акция памяти жертв российской агрессии в Украине в Вене (Фото:Укринформ)
Вечером, 10 апреля, в австрийской столице прошла акция памяти жертв российской агрессии в Украине. Об этом сообщает Укринформ.
Война России против Украины — главные события 10 апреля
Акция прошла на площади Штефанплатц возле Собора святого Стефана.
Участники акции скандировали лозунги в поддержку Украины и ее защитников, а также несколько раз громко спели Гимн страны.
В понедельник, 11 апреля, в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным отправится канцлер Австрии Карл Негаммер. До этого с визитом он посетил Украину.
«Мы военно-нейтральные, но имеем четкую позицию по поводу российской захватнической войны против Украины. Он должен остановиться! Нужны гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений», – заявил Негаммер перед встречей с Путиным.
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