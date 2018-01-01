Тысячи полицейских и закрытые музеи: Франция готовится к новым протестам Сегодня, 21:10 66 Цей матеріал також доступний українською Во Франции не утихают массовые протесты

В Париже 8 декабря закроют ряд известных туристических объектов на фоне опасений возможного уличного насилия во время протестов "желтых жилетов", сообщает BBC.

По всей Франции следить за порядком будут 89 тысяч полицейских, из них в столице - 8 тысяч. На улицах Парижа разместят бронетранспортеры.

Полиция призывает закрыть магазины и рестораны на Елисейских полях и убрать с улиц столы и стулья. Не будут работать Лувр и Музей д'Орсе, Большой дворец у Елисейских полей, оперные театры. Эйфелева башня также будет закрыта.

Кроме того, во Франции перенесли серию футбольных матчей.

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В последние недели Париж и всю Францию охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.

Улицы Парижа превратились в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.

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Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.

По словам премьер-министра Филиппа, в протестах в Париже участвуют 5500 демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36000 человек. Полиция массово задерживала протестующих. Во время акций протеста погибли четыре человека. Правительство согласилось отложить повышение цен, однако активисты заявили, что требуют полной отмены данной инициативы.

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