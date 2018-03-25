Тысячи хорватов вышли на протест против "третьего пола"

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Митинг против Стамбульской конвенции в Загребе

Митинг против Стамбульской конвенции в Загребе

В субботу, 24 марта, тысячи человек протестовали в Загребе против ратификации Хорватией Стамбульской конвенции, направленной против насилия над женщинами, сообщает DW.

Участники демонстрации выступают за "традиционные семейные ценности" и считают, что Стамбульская конвенция приведет к введению "третьего пола", признанию однополых браков и прав трансгендеров.

Организация Хорватия против Стамбульской конвенции, которая состоит в основном из правых и католиков, заявила, что в акции приняли участие 70 тысяч человек. Полиция насчитала семь тысяч.

Правительство Хорватии 22 марта передало Стамбульскую конвенцию на ратификацию в парламент.

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