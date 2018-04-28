Тысячи человек вышли на улицы Памплоны, протестуя против приговора за групповое изнасилование

В субботу, 28 апреля, десятки тысяч протестующих вышли на улицы испанского города Памплона, протестуя против приговора мужчинам, изнасиловавшим девушку, сообщает CNN.

Пятеро мужчин изнасиловали 18-летнюю девушку в 2016 году во время традиционного забега быков в Памплоне.Насилие, которое произошло в пустом коридоре, они сняли на видео.

Преступников приговорили к девяти годам тюрьмы за "сексуальные домогательства". По этой статье предусмотрено меньшее наказание, чем за групповое изнасилование. Прокуроры требовали по 22 года каждому.

Приговор был объявлен в четверг, 26 апреля. В тот день к зданию суда в Памплоне вышли около 30 тысяч человек. Акции прошли и в других городах Испании: Мадриде, Валенсии, Барселоне, Аликанте. Сегодня массовые протесты возобновились.

Напомним, во время прошлогоднего забега быков в Памплоне два человека погибли и еще четыре получили ранения.