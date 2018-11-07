Тысячи человек из каравана мигрантов попросили убежище в Мексике

Тысячи человек из каравана мигрантов запросили убежище в Мексике

Тысячи человек из так называемого каравана мигрантов, который направляется к границам с США, запросили убежище в Мексике.

По данным Министерства внутренних дел страны, уже было подано 3230 заявок, сообщает DW.

Большая часть соискателей получила временные документы, которые предоставляют право на работу.

Первая многочисленная группа беженцев в составе до четырех тысяч человек разместились на местном стадионе мексиканской столицы Мехико. Она ожидает подхода еще одного каравана, после чего мигранты примут решение о дальнейших действиях.

В направлении США направились около семи тысяч человек из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, большинство из них прибыли в Мексику нелегально. По оценке волонтерской организации Pueblo Sin Fronteras, часть из них позже вернулась на родину, еще около 1700 человек решили воспользоваться предложением Мексики и остались в стране.

Несколько тысяч человек попытались прорваться через границу в Мексику, что закончилось столкновениями с полицией.

31 октября Дональд Трамп заявил, что готов отправить на границу с Мексикой 15 тысяч военнослужащих.