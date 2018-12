"Ты еще веришь в Санта-Клауса?" - Трамп опрометчиво ответил 7-летнему мальчику во время поздравления с Рождеством

Об этом сообщает ВВС.

Трампу позвонил 7-летний мальчик Коулман. Когда американский президент пытался поздравить его, невзначай спросил: "Ты еще веришь в Санта-Клауса?". А потом в свое оправдание добавил: "Ибо в семь лет это маргинально, правда?".

Helping children across the country track #Santa is becoming one of my favorite traditions! @Potus and I enjoyed working with @NORADSanta - #ChristmasEve pic.twitter.com/CYNkARbFaI