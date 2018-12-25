"Ты еще веришь в Санта-Клауса?" - Трамп опрометчиво ответил 7-летнему мальчику во время поздравления с Рождеством Сегодня, 09:45 898 Цей матеріал також доступний українською Melania Trump/Twitter Трамп считает, что это маргинально - верить в Санту

Дональд и Мелания Трамп присоединились к ежегодной программе NORAD Track Santa и принимали звонки от детей.

Об этом сообщает ВВС.

Трампу позвонил 7-летний мальчик Коулман. Когда американский президент пытался поздравить его, невзначай спросил: "Ты еще веришь в Санта-Клауса?". А потом в свое оправдание добавил: "Ибо в семь лет это маргинально, правда?".

Какой была реакция ребенка - неизвестно.

Журналисты возмутились поступком Трампа, подчеркнув, что существование Санты "не может подвергаться сомнению".

Напомним, в ночь с 24 по 25 декабря виртуальный Санта-Клаус пролетел по миру с подарками для детей.