"Ты еще веришь в Санта-Клауса?" - Трамп опрометчиво ответил 7-летнему мальчику во время поздравления с Рождеством
Дональд и Мелания Трамп присоединились к ежегодной программе NORAD Track Santa и принимали звонки от детей.
Об этом сообщает ВВС.
Трампу позвонил 7-летний мальчик Коулман. Когда американский президент пытался поздравить его, невзначай спросил: "Ты еще веришь в Санта-Клауса?". А потом в свое оправдание добавил: "Ибо в семь лет это маргинально, правда?".
Helping children across the country track #Santa is becoming one of my favorite traditions! @Potus and I enjoyed working with @NORADSanta - #ChristmasEve pic.twitter.com/CYNkARbFaI- Melania Trump (@FLOTUS) 25 декабря 2018 г.
Какой была реакция ребенка - неизвестно.
Журналисты возмутились поступком Трампа, подчеркнув, что существование Санты "не может подвергаться сомнению".
Напомним, в ночь с 24 по 25 декабря виртуальный Санта-Клаус пролетел по миру с подарками для детей.