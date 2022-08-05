Twitter заблокировал в ЕС и Британии пропагандистский ресурс РИА Новости
Twitter заблокировал российскую пропаганду (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)
Социальная сеть Twitter заблокировала в 27 странах Евросоюза и Великобритании пропагандистский российский ресурс РИА Новости.
Об этом сообщает другой пропагандистский сайт Коммерсант.
Всего были заблокированы страницы РИА Новости, Срочные сообщения РИА Новости, РИА Новости Спорт, Прайм.
В начале марта в рамках борьбы со свободой слова и создания закрытого информационного пространства в стране Россия заблокировала Twitter.
В апреле cоцсеть Twitter заблокировала аккаунт российского пропагандистского телеканала RT.
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