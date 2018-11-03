Twitter удалил более 10 тысяч аккаунтов за призывы не голосовать на выборах в США

Более 10 тысяч учетных записей Twitter были удалены в конце сентября и начале октября

Социальная сеть Twitter удалила более 10 тысяч фейковых или подозрительных аккаунтов, которые призывали бойкотировать промежуточные выборы в американский Конгресс 6 ноября.

Об этом рассказал представитель Twitter Ян Планкетт, сообщает Reuters.

По его словам, речь идет об учетных записях, которые выглядели так, будто их создатели поддерживают Демократическую партию.

Они были удалены в конце сентября и начале октября.

В Twitter также отметили, что предстоящие промежуточные выборы в США уже стали самыми упоминаемыми в соцсети в сравнении с предыдущими подобными голосованиями. С 1 октября было опубликовано более 10 млн твитов на тему промежуточных выборов, а 15 тысяч американских пользователей добавили слово "vote" (голосовать) в свой никнейм.

Twitter сообщает, что в последние месяцы "принял значительные меры" для соблюдения этикета общения на тему выборов в США и сокращению потока дезинформации. В сентябре руководство соцсети запустило кампанию, призванную мотивировать американцев на участие в выборах.

6 ноября в США пройдут выборы в Палату представителей Конгресса США, 35 из 100 членов Сената, а также выборы губернаторов и членов законодательных собраний в ряде штатов.