Twitter удалил более 10 тысяч аккаунтов за призывы не голосовать на выборах в США

Социальная сеть Twitter удалила более 10 тысяч фейковых или подозрительных аккаунтов, которые призывали бойкотировать промежуточные выборы в американский Конгресс 6 ноября.
Об этом рассказал представитель Twitter Ян Планкетт, сообщает Reuters.
По его словам, речь идет об учетных записях, которые выглядели так, будто их создатели поддерживают Демократическую партию.
Они были удалены в конце сентября и начале октября.
В Twitter также отметили, что предстоящие промежуточные выборы в США уже стали самыми упоминаемыми в соцсети в сравнении с предыдущими подобными голосованиями. С 1 октября было опубликовано более 10 млн твитов на тему промежуточных выборов, а 15 тысяч американских пользователей добавили слово "vote" (голосовать) в свой никнейм.
Twitter сообщает, что в последние месяцы "принял значительные меры" для соблюдения этикета общения на тему выборов в США и сокращению потока дезинформации. В сентябре руководство соцсети запустило кампанию, призванную мотивировать американцев на участие в выборах.
6 ноября в США пройдут выборы в Палату представителей Конгресса США, 35 из 100 членов Сената, а также выборы губернаторов и членов законодательных собраний в ряде штатов.
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