Twitter обнародовал тысячи фейковых аккаунтов, причастных к "фабрике троллей"

Сервис микроблогов Twitter обнародовал данные о более 4600 аккаунтов и более 10 миллионов твитов, которые связаны с "информационными операциями" по использованию соцсетей для вмешательства в выборы президента США 2016 года.
База данных включает 3841 аккаунт, связанный с российской "фабрикой троллей" (Агентство интернет-исследований), а также 770 учетных записей, вероятно имеющих отношение к Ирану.
"Она включает более 10 миллионов твитов и более 2 миллионов изображений, GIF, видеороликов и трансляций Periscope", - отметили в компании.
В Twitter сообщили, что самая ранняя активность этих подозрительных аккаунтов относится к 2009 году.
Агентство интернет-исследований, известное как "фабрика троллей", внесено в санкционный список США из-за вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Обвинения выдвинул специальный прокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование "российского дела".
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