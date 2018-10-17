Twitter обнародовал тысячи фейковых аккаунтов, причастных к "фабрике троллей"

Один из разоблаченных твитов

Сервис микроблогов Twitter обнародовал данные о более 4600 аккаунтов и более 10 миллионов твитов, которые связаны с "информационными операциями" по использованию соцсетей для вмешательства в выборы президента США 2016 года.

База данных включает 3841 аккаунт, связанный с российской "фабрикой троллей" (Агентство интернет-исследований), а также 770 учетных записей, вероятно имеющих отношение к Ирану.

"Она включает более 10 миллионов твитов и более 2 миллионов изображений, GIF, видеороликов и трансляций Periscope", - отметили в компании.

В Twitter сообщили, что самая ранняя активность этих подозрительных аккаунтов относится к 2009 году.

Агентство интернет-исследований, известное как "фабрика троллей", внесено в санкционный список США из-за вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Обвинения выдвинул специальный прокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование "российского дела".

Смотрите также Facebook заблокировал 270 аккаунтов и страниц, причастных к российской "Фабрике троллей"

Как в мире Оруэлла: россиянин рассказал о работе на "фабрике троллей"