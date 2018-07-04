04 июля 2018, среда

Творится что-то странное: в британском парламенте Siri перебила выступление министра обороны - видео

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Парламент отнесся к инциденту с юмором
Скриншот

Парламент отнесся к инциденту с юмором

Во время выступления в парламенте министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона произошел курьезный инцидент.

Когда глава оборонного ведомства говорил о борьбе с терроризмом в Сирии, в его речь неожиданно вклинился голосовой помощник Siri, который начал выдавать результат поискового запроса по соответствующему слову.

"Я нашел кое-что в интернете про "Демократические силы Сирии поддерживают"…", - перебил министра голос из телефона.

В свою очередь Уильямсон, как и остальные присутствующие, воспринял произошедшее с юмором.

"Творится что-то странное. Я извиняюсь за это. Редко тебя перебивает твой собственный телефон", - прокомментировал он инцидент, вызвав смех в зале.

Ранее сообщалось, что голосовой ассистент Siri помог маленькому ребенку спасти жизнь матери.

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