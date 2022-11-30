Еврокомиссия пригрозила Маску блокировкой Twitter — FT 30 ноября, 22:31 Илон Маск (Фото:DADO RUVIC \ Reuters)

В Еврокомиссии предупредили нового владельца Twitter Илона Маска, что компания может попасть под запрет, если не будет соблюдать строгие правила модерации контента. Об этом сообщает Financial Times в среду, 30 ноября, со ссылкой на источники.

Предупреждение прозвучало во время видеопереговоров Маска с комиссаром ЕС Тьерри Бретоном, который отвечает за внедрение цифровой политики Евросоюза.

По информации издания, Бретон сказал бизнесмену, что Twitter должен соблюдать определенные правила — отказаться от «избирательного» подхода к восстановлению заблокированных пользователей, «агрессивного распространения дезинформации» и согласиться на «масштабный независимый аудит» платформы к следующему году.

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Как пишет FT, Маску сказали, что если он не будет придерживаться этих правил, Twitter может нарушить новый закон ЕС о цифровых услугах, столкнуться с запретом в Евросоюзе или штрафом в размере до 6% от мирового оборота. Глава Tesla и SpaceX ранее говорил, что прочитал закон и считает, что его следует применять во всем мире. Он также обещал, что Twitter будет соблюдать все правила.