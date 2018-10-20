20 октября 2018, суббота

Твит главы МВД Британии об “азиатских педофилах”, виновных в изнасиловании 15 несовершеннолетних, раскритиковали депутаты и правозащитники

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Членами преступной группировки оказались этнические пакистанцы из Хаддерсфилда
West Yorkshire police / PA

Членами преступной группировки оказались этнические пакистанцы из Хаддерсфилда

В Британии 20 мужчин из города Хаддерсфилд признали виновными в изнасиловании 15 несовершеннолетних. Все они получили от пяти лет до пожизненного в тюрьме. Министр внутренних дел Британии Саджид Джавид в своем Твиттере назвал насильников “азиатскими педофилами”. Депутаты и правозащитники раскритиковали твит Джавида в связи с упоминанием этнической принадлежности злоумышленников.

Об этом сообщает The Guardian.

Членами преступной группировки оказались этнические пакистанцы из Хаддерсфилда. Суд заслушал около 120 показаний против них от 15 жертв. На протяжении семи лет, с 2004 по 2011 год, они заводили знакомства с детьми из неблагополучных семей в возрасте от 11 до 17 лет, покупали алкоголь, давали наркотики, запугивали и избивали.

Власти опасаются, что случай с педофилами может привести к усилению правой риторики в отношении представителей национальных меньшинств. Твит Саджида Джавида об “азиатских педофилах” вызвал волну критики среди коллег и представителей правозащитных организаций.

“Назвав насильников "азиатами", Джавид не только заигрывает с ультраправыми, но и провоцирует насилие и жестокое обращение в отношении меньшинств по всей стране. Педофилия затрагивает все группы общества. Жертвам не станет легче, если мы обвиним какую-то одну группу в этих жутких преступлениях”, - сказал депутат Лейбористской партии Дэвид Лэмми.

"Это твит безответственный, опасный и противоречивый. Я не могу поверить, что это написал министр иностранных дел, и тем более экс-министр по делам общин", - сказал адвокат и правозащитник Шоиб Хан.

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