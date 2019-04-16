Туск призвал страны ЕС помочь в восстановлении собора Нотр-Дам Вчера, 11:51 230 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Vincent Kessler Дональд Туск REUTERS/Vincent Kessler

Глава Европейского совета Дональд Туск призвал страны ЕС помочь в восстановлении парижского собора Нотр-Дам, пострадавшего во время сильного пожара.

"Я хотел бы выразить солидарность и сказать слова поддержки народу Франции, как уроженец Гданьска, который был на 90% разрушен и сожжен, а затем восстановлен. Вы также восстановите свой собор!" - написал он в Twitter.

Туск призвал все 28 стран ЕС принять участие в восстановлении памятника архитектуры.

I’d like to say words of comfort and solidarity with the French nation, also as citizen of Gdańsk, 90% destroyed and burnt, later rebuilt. You will also rebuild your cathedral!

From Strasbourg, French capital of the EU, I call on all 28 States to take part in this task.#NotreDame — Donald Tusk (@eucopresident) 16 апреля 2019 г.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.

Во время тушения пожара пострадали два полицейских и один пожарный.

Несущие конструкции собора и основные предметы искусства удалось спасти.