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Туск призвал страны ЕС помочь в восстановлении собора Нотр-Дам

Вчера, 11:51
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Туск призвал страны ЕС помочь в восстановлении собора Нотр-Дам - фото

REUTERS/Vincent Kessler

Дональд Туск

Глава Европейского совета Дональд Туск призвал страны ЕС помочь в восстановлении парижского собора Нотр-Дам, пострадавшего во время сильного пожара.

"Я хотел бы выразить солидарность и сказать слова поддержки народу Франции, как уроженец Гданьска, который был на 90% разрушен и сожжен, а затем восстановлен. Вы также восстановите свой собор!" - написал он в Twitter.

Туск призвал все 28 стран ЕС принять участие в восстановлении памятника архитектуры.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.

Во время тушения пожара пострадали два полицейских и один пожарный.

Несущие конструкции собора и основные предметы искусства удалось спасти.

Теги:   Собор Парижской Богоматери Евросоюз Франция Дональд Туск собор Нотр-Дам

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

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