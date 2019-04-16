Туск призвал страны ЕС помочь в восстановлении собора Нотр-Дам
Глава Европейского совета Дональд Туск призвал страны ЕС помочь в восстановлении парижского собора Нотр-Дам, пострадавшего во время сильного пожара.
"Я хотел бы выразить солидарность и сказать слова поддержки народу Франции, как уроженец Гданьска, который был на 90% разрушен и сожжен, а затем восстановлен. Вы также восстановите свой собор!" - написал он в Twitter.
Туск призвал все 28 стран ЕС принять участие в восстановлении памятника архитектуры.
15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора.
По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.
Во время тушения пожара пострадали два полицейских и один пожарный.
Несущие конструкции собора и основные предметы искусства удалось спасти.