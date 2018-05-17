Туск призвал ЕС объединиться для сохранения ядерного соглашения с Ираном

Президент Европейского Совета Дональд Туск призвал страны Евросоюза "выступить единым фронтом" в вопросе сохранения ядерной сделки с Ираном.

"Соглашение является хорошим для европейской и глобальной безопасности, поэтому мы должны ее сохранить, несмотря на затягивание со стороны США", - заявил Туск.

Он также раскритиковал президента США Дональда Трампа, который заявил о выходе его страны из соглашения, передает dpa.

"Учитывая последние решения президента Трампа, можно подумать: с такими друзьями не надо и врагов", - заявил Туск.

Ранее Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что Европейский Союз совместно с Великобританией, Францией и Германией выступают за дальнейшую реализацию ядерного соглашения с Ираном, несмотря на решение США выйти из него.

8 мая президент США Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима. Также Вашингтон недоволен поддержкой Тегераном таких организаций, как Хезболла.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов. Трамп называл сделку несправедливой и сомневался в том, что она ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Против выхода из соглашения выступили ведущие страны ЕС и Россия. Добавим, что Трамп намерен моментально вводить санкции против любых зарубежных компаний, которые будут вести бизнес с Ираном.

Для фирм, которые уже работают в Иране, предусмотрен срок от 3 до 6 месяцев для прекращения бизнеса, в противном случае им будет закрыт доступ на рынок США.

Новые санкции США станут существенным ударом для немецких компаний, которые активно зашли на рынок Ирана после 2015 года.