«Место найдется». Туск пригласил президента Польши к себе домой перед Рождеством; у Навроцкого это назвали политическим жестом

Премьер-министр Польши Дональд Туск пригласил президента страны Кароля Навроцкого вместе с женой и детьми к себе домой в Сопот, чтобы обсудить конфликт вокруг Конституционного трибунала. В администрации президента назвали это предложение «жестом политического характера» и усомнились в искренности премьера.

Об этом 12 ноября сообщает RMF24.

Туск объявил о приглашении 11 ноября во время выступления по случаю Дня независимости Польши. Он напомнил, что ранее политики договорились провести встречу на фоне спора вокруг Конституционного трибунала, и предложил не откладывать её.

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Премьер пригласил Навроцкого провести встречу в своей квартире в Сопоте и побеседовать за рождественским хлебом накануне Сочельника. По словам Туска, даже несмотря на небольшие размеры жилья, там найдется место для разговора двух политиков.

«Поговорим, как когда-то говорили, как поляк с поляком. Польша стоит нашего разговора. Польша стоит солидарности полек и поляков», — заявил он.

В ответ представитель Навроцкого Рафал Лешкевич раскритиковал предложение премьера. Он заявил, что президент не может садиться за один стол с человеком, который, по его словам, нарушил Конституцию и с помощью полиции допустил в Конституционный трибунал лиц, названных им узурпаторами.

Лешкевич также назвал приглашение очередной попыткой Туска организовать встречу с президентом и заявил, что в администрации Навроцкого не верят в искренность этой инициативы.

В то же время представитель отметил, что Навроцкий готов встретиться с премьер-министром, но выдвинул два условия: вывести полицию из здания Конституционного трибунала и обеспечить судьям доступ к нему.

Ранее Навроцкий призвал Туска прекратить действия представителей правительства в здании Конституционного трибунала и урегулировать ситуацию до 11 ноября — Дня независимости Польши.

Политический кризис в Польше — главное

30 октября в Польше обострилось противостояние вокруг Конституционного трибунала. Тогда судья Анна Корвин-Пётровская, у которой президент Навроцкий не принял присягу, объявила об отстранении от должности главы учреждения Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского. Оппозиционная партия «Право и справедливость» (PiS) расценила эти действия как попытку государственного переворота.

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Уже на следующий день президент Польши Кароль Навроцкий созвал срочные консультации с представителями парламентских фракций, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. В то же время премьер-министр Дональд Туск назвал события вокруг Трибунала шагом к восстановлению верховенства права.

На фоне обострения конфликта в Польше также инициировали процедуру вынесения вотума недоверия правительству Дональда Туска.