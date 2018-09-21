Туск назвал бескомпромиссной позицию Британии по Brexit

Дональд Туск, в то же время, заявил, что считает возможным компромисс в переговорах Британии и ЕС

Председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил о том, что на встрече в Зальцбурге руководство Великобритании показало жесткую позицию в вопросе выхода страны из состава Европейского союза.

"Позиция Великобритании, представленная перед самой встречей в Зальцбурге и во время нее, была на удивление жесткой и фактически бескомпромиссной",- заявил Туск.

В то же время, политик заверил, что руководство ЕС уважает решение Великобритании и расчитывает на компромисс в вопросе заключения сделки, передает Интерфакс-Украина.

"Реакция лидеров 27 стран ЕС заключалась в том, чтобы подтвердить наше доверие главному переговорщику Мишелю Барнье и нашу позицию о целостности единого рынка и по вопросу ирландской границы. Понимая логику переговоров, я остаюсь убежденным в том, что приемлемый для всех компромисс по-прежнему возможен. Я говорю эти слова как близкий друг Великобритании и настоящий поклонник премьер-министра Мэй", - заявил Туск.

Он сообщил, что ключевыми вопросами, по которым у двух сторон возникают разногласия, является вопрос торговой сделки между ЕС и Британией и вопрос границы с Ирландией.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что переговоры по выходу страны из Европейского Союза "зашли в тупик".

23 июня 2016 года 52% британцев на референдуме проголосовали за выход Великобритании из состава Европейского Союза. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Великобритания планирует выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года.