Туск на русском языке выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерове

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Дональд Туск обратился к россиянам на русском языке.

Дональд Туск обратился к россиянам на русском языке.

Председатель Европейского совета Дональд Туск на русском языке выразил соболезнования  от всех граждан Европейского Союза в связи с гибелью людей при пожаре в торговом центре в российском городе Кемерово.

"Сегодня мы, европейцы, скорбим вместе с российским народом о жертвах трагического пожара в городе Кемерово в Западной Сибири. Наши мысли и сердца с вами", - цитирует его заявление Русская служба Би-би-си.

Напомним, что днем 25 марта в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове начался пожар. В результате погибли 64 человека, в том числе дети.

Официальной информации о причинах пожара нет. Основные версии: поджог, неисправность проводки или неосторожное обращение с огнем.

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