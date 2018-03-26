Туск на русском языке выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерове

Председатель Европейского совета Дональд Туск на русском языке выразил соболезнования от всех граждан Европейского Союза в связи с гибелью людей при пожаре в торговом центре в российском городе Кемерово.

"Сегодня мы, европейцы, скорбим вместе с российским народом о жертвах трагического пожара в городе Кемерово в Западной Сибири. Наши мысли и сердца с вами", - цитирует его заявление Русская служба Би-би-си.

Напомним, что днем 25 марта в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове начался пожар. В результате погибли 64 человека, в том числе дети.

Официальной информации о причинах пожара нет. Основные версии: поджог, неисправность проводки или неосторожное обращение с огнем.