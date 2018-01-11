Турция заявила об аресте "ключевого" подозреваемого в деле об убийстве посла РФ Карлова

Турецкие власти заявили об аресте "ключевого" подозреваемого в деле об убийстве в Анкаре российского посла Андрея Карлова
Как сообщает Daily Sabah, речь идет о стороннике исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке военного переворота 2016 года.
По словам турецких силовиков, именно он сыграл ключевую роль в убийстве Карлова.
Известно также, что ранее подозреваемый работал в государственном секторе.
В то же время имя задержанного не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Турции арестовали организатора выставки, на которой убили посла РФ.
Напомним, в декабре 2016 года неизвестный расстрелял в галерее российского посла Андрея Карлова.
Позже выяснилось, что убийцей является 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ.
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