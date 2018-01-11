Турция заявила об аресте "ключевого" подозреваемого в деле об убийстве посла РФ Карлова

Карлова застрелили в декабре 2016 года

Турецкие власти заявили об аресте "ключевого" подозреваемого в деле об убийстве в Анкаре российского посла Андрея Карлова

Как сообщает Daily Sabah, речь идет о стороннике исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке военного переворота 2016 года.

По словам турецких силовиков, именно он сыграл ключевую роль в убийстве Карлова.

Известно также, что ранее подозреваемый работал в государственном секторе.

В то же время имя задержанного не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Турции арестовали организатора выставки, на которой убили посла РФ.

Напомним, в декабре 2016 года неизвестный расстрелял в галерее российского посла Андрея Карлова.

Позже выяснилось, что убийцей является 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ.