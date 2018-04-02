Турция выдала ордер на арест Гюлена в связи с убийством посла России Карлова

Власти Турции выдали ордер на арест оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена в связи с убийством в 2017 году российского посла Андрея Карлова.

Как сообщает Haberturk, ордер выдан на имя Гюлена и еще семи человек, которых подозревают в причастности к организации убийства Карлова.

Кроме убийства российского посла, Гюлена, ныне проживающего в США, обвиняют в организации неудавшегося военного путча в 2016 году. Прокуратура требует приговорить Гюлена к 2923 годам тюрьмы.

Сам Гюлен свою причастность отрицает.

В декабре 2016 года неизвестный расстрелял в галерее российского посла Андрея Карлова. Позже выяснилось, что убийцей является 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ. Во время стрельбы нападавший выкрикивал: "Это месть за Алеппо. Мы умираем там, ты умрешь здесь".

В январе 2018 года турецкие власти заявили об аресте "ключевого" подозреваемого в деле об убийстве Карлова.

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