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Турция вводит налог для пассажиров международных рейсов

Сегодня, 22:04
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Фото: Анадолу

Иллюстративное фото

Главное управление государственных аэропортов Турции (DHMI) заявило о введении с 1 января 2019 года налога на безопасность пассажиров международных рейсов.

Как сообщает Yeni Safak, налог в размере 1-3 евро на пассажира будет введен в аэропортах, которые относятся к ведению DHMI.

Плата за безопасность будет взиматься с авиакомпаний. Ожидается, что авиакомпании внесут налог в стоимость билетов на своих международных рейсах.

В шести аэропортах будет взыматься налог в размере три евро, в 41-м аэропорту - в размере одного евро на пассажира.

Новый налог не затронет аэропорты Стамбула, Антальи, Мугла, Анкары и Измира.

Теги:   Турция

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