Турция впервые испытала баллистические ракеты собственной разработки

В Турции прошли успешные испытания первых баллистических ракет собственной разработки, сообщает агентство Анадолу.
Тестовые запуски ракет под названием GÖKDOĞAN (малый радиус действия) и BOZDOĞAN (большой радиус действия) прошли на военном полигоне в Синопе. Специалисты оценили возможности двигателя ракеты после отключения системы наведения.
Согласно программе испытаний, в последнем квартале 2018 года будет произведен пуск ракет с наземной установки с целью поражения движущихся целей, а также пуск с самолета.
Проект разработки ракет GÖKDOĞAN и BOZDOĞAN планируется завершить в 2020 году. После этого начнется серийное производство ракет.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал переход страны на самообеспечение в оборонной сфере. По словам Эрдогана, Турция не будет закупать за рубежом те виды военной продукции, программы или системы, которые сможет произвести сама. Исключением из этого правила станут лишь экстренные случаи.
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